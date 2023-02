Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana:



"La partita l'abbiamo sempre fatta noi. Eccezion fatta per il Napoli tutti hanno lasciato punti con le squadre di bassa-media classifica. Noi siamo arrivati qui nel peggior giorno possibile e per fare 3 punti serviva una buona partita, per fortuna lo abbiamo fatto. Purtroppo Luis Alberto ha sbagliato il rigore, ma non è un errore che influirà, un ragazzo di esperienza come lui ci riderà sopra"



IMMOBILE - "Oggi ha fatto doppietta perché giovedì ha segnato. Quando segnano gli attaccati si esaltano, se non segnano si deprimono.La sensazione è che sia in crescita anche fisica, oltre che mentale. Ora bisogna sfruttarlo senza rischiare nulla dal punto di vista fisico perché se ha continuità può fare un finale di stagione di altissimo livello"