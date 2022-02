Ecco le parole in conferenza stampa di Maurizio Sari, tecnico della Lazio, in vista dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani contro il Porto:



IMMOBILE OUT - “Giocheremo comunque in undici come abbiamo fatto in altre occasioni. Troveremo delle soluzioni. Se recupera per Udine? Vediamo se sfebbra per domani o dopodomani, non lo so. Sicuramente non sarà nelle condizioni ideali ma ci farà sempre comodo”.



PORTO - “Quello che è stato fatto in passato non conta, è una squadra molto forte, organizzata e fresca. Ha qualche giocatore esperto e tanti giovani interessanti, come Vitinho e Vieira. Inutile parlare troppo: ha perso solo due volte in stagione il Porto”.



PROGRESSI LAZIO - “Mi aspetto sempre una squadra che entra sempre con l’atteggiamento mentale giusto. Ma è difficile entrare nella testa, anche quella inconscia, di un gruppo”.



OBIETTIVO EUROPA - “È una manifestazione dispendiosa, non è semplice. Finisci alle 23 di giovedì e non c’è più la possibilità di giocare il lunedì dopo. È chiaro che il Chelsea era una corazzata per l’Europa League, con 30 giocatori allo stesso livello. Per noi questo è un palcoscenico europeo e ci vogliamo stare dentro bene, anche se ci sono squadre più forti di noi. È sempre un prestigio per la società”.