Prima dell'inizio di Milan-Lazio Maurizio Sarri ha risposto alle domande rivoltegli da Dazn su alcuni temi del match. Su Immobile: “Da due giorni è rientrato con noi, è a disposizione”. Sui due nuovi arrivati: “Esordio Basic e Zaccagni? Non ho idea, vediamo come si evolve la partita. Sono con noi da poco, devono fare il loro percorso”. Infine, sul baricentro alto: “Squadra alta? In realtà secondo me siamo ancora troppo bassi, vorrei vederci molto più alti di quanto fatto finora, anche se ci sono partite in cui puoi farlo e altre no”.