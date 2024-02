Lazio, Sarri: 'Soddisfazione enorme. Ma mai quanto vincere il derby'

Tommaso Fefè

Si gode l'impresa della sua Lazio Maurizio Sarri. In conferenza stampa all’Olimpico il tecnico biancoceleste ha parlato di soddisfazione enorme per questo 1-0, nell'andata dell'ottavo di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. "Oggi abbiamo partecipato a una festa", ha dichiarato l'allenatore toscano, che però poi ha ricordato: "Da domani ricominciamo a lavorare per il Bologna".



La squadra bavarese non perdeva in Italia da 13 anni e questo successo rientra a pieno titolo per i tifosi tra le vittorie più iconiche in ambito internazionale, visto il prestigio dell'avversaria. Sarri però a chi gli ha chiesto se sia questa per lui la sera più bella dei suoi due anni e mezzo alla Lazio ha risposto così: "Stasera la soddisfazione è enorme, perché contro queste squadre è sempre bello vincere. Abbiamo giocato stasera contro una squadra che fattura 800milioni di euro. Però vincere il derby mi era piaciuto ancora di più. Oggi provo soddisfazione più per i ragazzi e per i tifosi. Sono contento che possano gioire per una sera. Se il collettivo funziona si esaltano tutti. Sono contento in particolare per Cataldi, che ha attraversato un periodo un po’ giù di forma e oggi invece sembra aver ripreso la strada giusta”.