Emergenza improvvisa per Sarri in vista della trasferta di domani a Salerno. In casa Lazio, alle assenze già preventivate di Vecino e Casale, per infortunio, e Luis Alberto, per squalifica, negli ultimi giorni si sono aggiunti tanti dubbi sulle condizioni di Romagnoli e Rovella. E anche Zaccagni non si è ancora pienamente ristabilito dal problema alla caviglia accusato prima della sosta. Quest'ultimo però ce la farà ad andare almeno in panchina all'Arechi, contro la Salernitana, mentre per gli altri la situazione è in bilico.



Nella rifinitura di oggi il difensore centrale e il regista si sono solo scaldati con il resto del gruppo, per poi lavorare a parte invece di effettuare le prove tattiche con i compagni. A centrocampo viaggia dunque verso la conferma Danilo Cataldi, che era già partito titolare al derby due settimane fa. In difesa invece in caso di forfait di Romagnoli, l'unica alternativa è Mario Gila.