Emergenza in casa Lazio per la sfida di ritorno in Conference League. Sarri dovrà affrontare la trasferta a Cluj senza sei uomini. Oltre agli infortunati Romagnoli, Pedro e Radu e allo squalificato Patric non saranno a disposizione altri due big della rosa: Milinkovic e Zaccagni. Il serbo è alle prese da giorni con un problema di gastroenterite e da lunedì non si è mai allenato con i compagni. L'ala ex Hellas, che ieri pomeriggio era invece regolarmente in gruppo, questa mattina ha accusato lo stesso problema intestinale e non ce la farà a giocare contro i rumeni. Al suo posto pronto uno tra Romero e Cancellieri, col primo in vantaggio sul secondo



La partenza per la Romania è prevista oggi pomeriggio alle 18:45. In serata poi, nella sala stampa dello stadio Constantin Rădulescu, parlerà in conferenza Maurizio Sarri, insieme a un calciatore.