L'appello di Sarri al pubblico laziale rimane inascoltato. Il tecnico toscano aveva chiesto un clima infernale all'Olimpico per la sfida al Feyenoord martedì sera in Champions. Lo aveva detto dopo il ko all'andata a Rotterdam e lo ha ribadito anche venerdì sera dopo la sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna. Il dato sui biglietti venduti finora però indica che le sue parole sono cadute nel vuoto.



A meno di un'impennata nelle ultime 48 ore prima della gara, ci saranno poco meno di 40mila spettatori sugli spalti per sostenere Immobile e compagni. I biancocelesti si giocano quasi tutto in questa partita. Dopo il 3-1 subito in Olanda, un'altra sconfitta abbasserebbe parecchio le possibilità residue di superare il girone. Una vittoria al contrario riaccenderebbe le speranze di centrare gli ottavi di finale, permettendo ai capitolini di giocarsi addirittura il primo posto. Prezzi giudicati molto alti da diversi sostenitori laziali oltre alla vicinanza del derby domenica prossima (per la quale lo stadio viaggia invece verso il tutto esaurito) non stanno però favorendo la vendita dei tagliandi. E anche i risultati altalenanti di questa prima parte di stagione non stanno contribuendo ad accendere l'entusiasmo più di tanto tra i tifosi.