Maurizio Sarri non è mai stato un grande fan del turnover. Tranne al Chelsea - dove per sua stessa ammissione poteva cambiare anche tutte e 11 gli uomini a disposizione tra il weekend e gli impegni infrasettimanali - raramente ha fatto scelte di rotazioni tra i suoi uomini programmate a tavolino. Quest'anno però la Lazio gli ha messo a disposizione una rosa profonda, con un cambio di livello in ogni ruolo. Non sono gli uomini che aveva chiesto lui in estate, ma può accontentarsi. E l'ultima partita contro l'Atalanta lo ha dimostrato.



Il tecnico toscano ha potuto sopperire all'assenza di Immobile e ha dato respiro in mediana a Vecino e Cataldi, quest'ultimo spremuto nelle prime uscite stagionali, trovando in Castellanos e Rovella due sostituti che non hanno fatto rimpiangere i titolari. Come riporta Il Tempo, l'attaccante argentino ha fatto valere la propria abilità nei duelli, vincendone 7 su 13 (4 su 9 di testa, compreso quello decisivo per il gol finale di Vecino). Kamada e Guendozi hanno fatto la staffetta rispetto all'impegno di Champions col Celtic. In generale, rispetto all'impegno di coppa, sono cambiati nella formazione titolare metà degli uomini di movimento e il risultato è rimasto lo stesso: la Lazio ha vinto. Difficile che con i biancocelesti Sarri possa mai sperare di replicare il caso quasi unico vissuto a Londra. Di sicuro però quest'anno può gestire meglio le forze dei suoi uomini per non trovarsi a febbraio a dover snobbare le coppe per dare precedenza al campionato.