Aleggia inquietudine in casa: il mercato in entrata ancora fermo non lascia tranquillo, che sta vedendo anche allontanarsi Berardi e Zielinski, tentati dalle sirene arabe. Ne parla oggi Repubblica, che sottolinea anche come la piazza si aspettasse un inizio di calciomercato diverso dopo l'accesso alla Champions.La caccia al sostituto di Milinkovic intanto va avanti. Se Lotito non riuscirà ad arrivare al centrocampista polacco in uscita dal Napoli, le alternative si chiamano Gedson Fernandes e Samardzic. Su quest'ultimo però è forte la concorrenza della Juventus.