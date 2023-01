In casa Lazio prosegue la caccia ad un vice Immobile. Sarri, scrive il Corriere dello Sport, insiste per avere Federico Bonazzoli, ma la Salernitana non molla: vuole 5 milioni di euro con l'obbligo di riscatto. Occhio però alla pista Sanabria che può diventare calda: il Torino, con un arrivo davanti, potrebbe anche cederlo.