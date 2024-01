Lazio, Sarri: 'Io e Lotito siamo delusi. Impauriti o molli, siamo durati 3 minuti. Non si può fare queste figure'

Intervistato da Mediaset, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato della sconfitta per 3-0 subita dall'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana. Una partita senza storia per cui il tecnico biancoceleste fa mea culpa.



DURATI 3 MINUTI - "Siamo durati 3/4 minuti, è stato palese dall'inizio".



DIFFERENZA - "La differenza tra noi e loro esiste, però non è quella che abbiamo visto sta sera. Oggi ci sono stati tantissimi demeriti nostri. Noi siamo una squadra che ha sofferto sempre di alti e bassi, però mi dà fastidio il modo in cui si è perso".



MERITI - "Diamo i meriti all'Inter, ma ci sono tanti demeriti nostri".



LOTITO - "Lotito non era arrabbiato, ma era deluso come me. Abbiamo fatto una brutta figura di fronte a una vasta platea televisiva. Con l'Inter si può perdere ma non così".



RITARDO - "Io ho avuto la sensazione che eravamo in ritardo su tutto. Ci mettevano in mezzo, soprattuto negli scivolamenti. Ho visto una squadra impaurita all'inizio, con timori a uscire da dietro e passaggi sbagliati. Impauriti poi nella fase offensiva e molli nella fase difensiva. Noi la palla sui loro difensori l'abbiamo coperta poco. Questi mancati scivolamenti in verticale e in orizzonatale ci hanno messo in grande difficoltà. Quando tutto viene fatto in maniera blanda, mi fa pensare o che siamo impauriti o che siamo molli mentalmente".



SINGOLI - "In tutte le esperienze negative ci sono degli insegnamenti. Se guardiamo i singoli siamo inferiori all'Inter. Se vogliamo competere anche con queste squadre, dobbiamo avere qualcosa più degli altri in termiine di determinazione. C'è un grosso insegnamento che ci arriva da sta sera".