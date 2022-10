Il tecnico dellaMaurizioè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina:Quando c’è stato da soffrire, l’abbiamo fatto con umiltà"."Non prendiamo gol da quattro partite? Segnale buono, bisogna dare continuità. Una buona solidità di base evita problemi. Stasera però a volte abbiamo difeso troppo bassi"."La classifica? Abbiamo fatto 3 km, ne mancano 39. Siamo dei maratoneti"."Vecino? Era una necessità in quel ruolo oggi, Cataldi ha avuto un problema questa notte. Marcos Antonio non fa 90 minuti da gennaio, avevo già parlato con Vecino e Luis Alberto stamattina. Dopo un’ora uno di loro avrebbe fatto il play. Visto il risultato ho preferito Vecino"."Secondo me doveva stare più basso Milinkovic nella costruzione, potevamo alzarci di più con Vecino, che su palla lunga può avere qualcosa in più. Poi contro la Fiorentina non è semplice uscire in maniera pulita"."Ciro è speciale per l’atteggiamento, un ragazzo con i suoi numeri ha un atteggiamento di umiltà incredibile. È qualcosa di speciale anche fuori dal campo. È un piacere averlo nello spogliatoio. Ma è il gruppo che ti fa innamorare, ha predisposizione al lavoro e a venire incontro"."Ci siamo resi conto di essere in un girone molto forte. Un girone che sembrava scritto tra noi e Feyenoord si è complicato e lotteremo fino all’ultimo minuto".