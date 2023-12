Maurizio Sarri è intervenuto a DAZN per commentare il pareggio tra la sua Lazio e il Verona: "La superiorità numerica purtroppo è durata poco. La partita in generale è stata fatta bene, credo che non abbiamo preso neanche un tiro in porta. Ci rimane il rammarico di non averla chiusa, abbiamo avuto tante situazioni da sfruttare, oltre a qualche ripartenza. Oggi la partita della squadra è comunque buona. Oggi la gestione del vantaggio è stata buona, ci manca la facilità di andare in gol che avevamo gli scorsi anni”.



SEGNALI - “Io segnali positivi ne ho visti tanti oggi, ma ci rimane l'amarezza del risultato. L'atteggiamento anche è stato buono, siamo stati propositivi dal primo all'ultimo minuto. Ci dispiace per i tifosi, eravamo seguiti da tantissimi laziali che si sono fatti sentire per tutta la partita. Noi navighiamo a vista: pensiamo solamente alla prossima partita contro l'Atletico Madrid. Rispetto alle altre sconfitte in trasferta, questa è completamente diversa".