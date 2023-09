Ora guardatevi dentro.

Il tempo per lavorare in allenamento sui problemi dellaè poco. Troppi gli impegni ravvicinati per pensare a quale accorgimento tattico possa far uscire la squadra da questo momento di difficoltà di inizio stagione. Meglio concentrarsi allora sugli aspetti mentali.Un blocco mentale, psicologico, che impedisce a Immobile e compagni di esprimersi al meglio in campo.

Questo il messaggio, riportato stamattina dal Corriere dello Sport, che l'allenatore toscano ha mandato alla squadra. Poche parole per dire che le possibilità di uscire da questa situazione ci sono tutte. Basta scrollarsi di dosso questa sorta di ansia da prestazione che attanaglia i biancocelesti.