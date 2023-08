Laè al lavoro anche sulle uscite. Tra giocatori rientrati dai prestiti e ex primavera, in queste ultime settimane d'estateproverà a piazzare quanti più esuberi possibili. Tra di essi rientrano anche, bocciati definitivamente daL'ivoriano in particolaree si sta cercando per lui una possibile acquirente. L'Empoli avrebbe solo voluto rinnovare il prestito, mentre con il Verona era stat trovato un accordo per la cessione, ma il calciatore non sembra gradire particolarmente la meta e l'operazione si è bloccata.interessato al classe '92 e il centrocampista in Ligue 1 tornerebbe di corsa. L'affare potrebbe decollare anche negli ultimi giorni di mercato, in ogni caso la certezza è che molto difficilmente Akpa resterà ancora a lungo a Formello.Diversa la situazione di Basic, che dopo le ultime amichevoli (dove non ha brillato) ha detto di volersi giocare il posto e di voler provare a convincere il tecnico. Dopo le occasioni dategli nella passata stagione da Sarri,E l'arrivo di Kamada chiude ancora di più gli spazi lì in mezzo. Per lui c'è stato qualche interessamento, in particolare dall'Udinese, che ha perso Samardzic, maDall'estero si è fatto vivo l'Augsburg, che era disposto a mettere sul piatto 6 milioni: troppo pochi secondo Lotito, che ne vorrebbe una decina per cedere il cartellino. Il rischio che il classe '96 possa rimanere sei mesi di fatto ai margini della rosa è da mettere in preventivo.