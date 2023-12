Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro l’Inter.



Guendouzi e Kamada interni, mentre Luis Alberto in panchina: come mai?

"Sono stati in panchina un po' tutti, inoltre Luis ha avuto degli acciacchi nell'ultimo mese. In questo momento ci può dare di più partendo dalla panchina, quando l'intensità è minore".



Perché Gila titolare e non Patric?

"Gila sta facendo bene, Patric ha fatto solo un paio di allenamenti con la squadra. E' giusto quindi che prosegua Gila".