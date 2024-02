Lazio, Sarri manda un messaggio a Lotito sul mercato: 'Speriamo di non dover ancora ripartire da zero'

Maurizio Sarri si gode la vittoria per 2-0 nel recupero di campionato in Serie A sul campo del Torino. L'allenatore della Lazio ha dichiarato a Dazn: "Dopo la sconfitta immeritata contro il Bologna la squadra è stata premiata per essere rimasta sul pezzo nel momento di difficoltà, riuscendo a finire sullo 0-0 un primo tempo complicato in cui abbiamo perso qualche pallone di troppo. Nella ripresa, allentata la loro pressione che avevamo messo in conto, siamo riusciti a segnare due gol e poi abbiamo gestito bene il vantaggio".



GUENDOUZI - "A differenza altri giocatori arrivati nello scorso mercato estivo, è più pronto perché aveva già fatto esperienze importanti. Ho tolto Immobile perché aveva preso un colpo all'inizio del secondo tempo. Zaccagni è un giocatore che incide, c'è sempre nelle azioni importanti. Oltre a lui sono ancora fuori Rovella e Vecino. Hysaj ha un problema al retto femorale, Gila sarà squalificato".



SUL MERCATO - "Questo gruppo mi dà la sensazione di essere in crescita, speriamo che sia confermato per la prossima stagione. Così non dovremmo ripartire ancora da zero com'è successo in questi anni".