Dopo la vittoria per 1-0 sul Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia, l’allenatore dellaMaurizioha parlato della partita in conferenza stampa allo stadio Olimpico.Passare dalla Primavera 2 alla Serie A non è un passo così semplice, il ragazzo ogni tanto si allena con noi ma deve avere a disposizione ancora un percorso”.“Giochiamo tra cinque giorni e ho voluto mandare un messaggio importante, oggi era una delle partite ad altissimo rischio: nella fase iniziale le partite di Coppa Italia sembrano di scarso interesse ma poi diventa una competizione importante. Abbiamo controllato la partita eccetto gli ultimi sette minuti in cui ci siamo abbassati, nel secondo tempo avevamo la gara sotto il dominio totale, dispiace non aver fatto il secondo gol, i tiri subiti in porta sono 0 se si va a vedere la statistica”.“Nei primi 25 minuti se c’era Ciro ero più sereno visto come erano chiusi loro. È vero che Felipe non dà punti di riferimento ma qualche volta non li dà neanche a noi, per caratteristica sua. Non penso che con Ciro la media punti sia molto più bassa. Vorrei averlo tutte le partite, non ci manca solo in campo perché è un punto di riferimento anche fuori, nello spogliatoio”.“È difficile fare delle ipotesi, mi sembra che abbia un controllo martedì o mercoledì e quindi avremo indicazioni precise sui tempi. Mi aspetto e spero che il rientro sia abbastanza veloce”.“Lui sa benissimo che non c’è niente in questo momento, non ci sono possibilità a livello di mercato. E’ due mesi che dico che è il giocatore più in condizione fisica e mentale, purtroppo non ci sono state partite a dicembre. Ora è un giocatore totale, un giocatore fenomenale”.“L’impressione di superficialità non ce l’ho avuta né contro il Sassuolo e neanche oggi. Non è al top della condizione fisica ma sta giocando in maniera più completa. La strada la sta tracciando nella maniera giusta e mi aspetto una crescita esponenziale in 2-3 partite”.“Io non mi devo chiarire con nessuno, se si parla di sensazione mia io do le mie e do i miei pensieri che non li devo chiarire con nessuno. Non ho bisogno di chiarimenti con nessuno”.