Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Bologna: "Contro l'AZ non mi è piaciuto l'atteggiamento dopo il gol del vantaggio, dobbiamo ripartire contro una squadra che a me piace. Sarà un impegno difficile contro una squadra che ha qualità di palleggio e intensità difensiva. Sta mettendo in difficoltà chiunque".



"Il problema nostro non è stato solo l'attacco, perché non abbiamo capitalizzato pur creando tantissimo. Bisogna giocare da squadra, come non abbiamo fatto in una parte di gara martedì".



"Milinkovic-Savic è un giocatore forte che può attraversare periodi in cui è al cento per cento e altri in cui non lo è. Non può essere un problema per la squadra, presto sarà al top".