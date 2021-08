In attesa dei sorteggi die della sfida di domani contro lomisterè intervenuto in conferenza stampa. Ecco come il tecnico dellasi è espresso in merito alle domande rivoltegli dai giornalisti.“Un po’ in tutto. Prima di tutto dobbiamo alzare il baricentro però abbiamo margini di miglioramento in entrambe le fasi di gioco. Piano piano dovremo salire. Il percorso di crescita avrà dei momenti di stasi come succede quasi sempre”.“Ramos non ha subito un infortunio serio, ha fatto degli accertamenti stamani ed erano tutti negativo. Oggi e domani valuteremo le sue condizioni. Basic penso sia già pronto ha già giocato tre gare in Francia. Chiaramente il suo inserimento non sarà come quello di Pedro. Gli servirà un po’ di tempo”.“La partita dà qualche preoccupazione. Lo Spezia è dinamico e aggressivo. Dovremo sperare in condizioni climatiche favorevoli. Inoltre ho visto qualche minuto di partita ieri e penso che il campo dell’OIimpico sia indegno per una città come Roma”.“Ci tengo a precisare che abbiamo fatto una serie di partite col 4-3-1-2, ma solo per mimare l’Empoli. Non stiamo pensando al cambio di modulo”.“I risultati delle nazionali non corrispondono a quelli dei campionati. In questo momento i movimenti calcistici più importanti sono quelli che stanno meglio economicamente. I calciatori vanno e vengono, ma le idee ci sono”.“Kamenovic se resterà dipende dal mercato negli ultimi giorni. Io sono concentrato più sul campo che sul mercato. Altra anomalia del calcio moderno è la gestione di partite e ritiri col mercato aperto. Dal 1 giugno al 10 settembre su 100 giorni ne stanno 70 in nazionale. Questa ad esempio è un’altra cosa senza logica”.“Luis Alberto è in crescita fisicamente. Dobbiamo gestire una fase di transizione non semplice. Prima questa squadra si poteva permettere più cose a centrocampo, mentre ora dobbiamo apprendere molte cose nuove. Nelle ultime due gare abbiamo cercato di dare più solidità, ma non significa che Luis Alberto non è importante. Poi sapete che ho un debole per i giocatori tecnici e lui è uno di questi”.“Basic l’ho visto giocare poco, ma quando l’ho visto è stato impiegato come mezzala sinistra. Gioca bene con entrambi i piedi può giocare anche mezzala destra. È un giocatore di inserimento perciò non credo che verrà utilizzato da regista. L’intenzione è quella di giocare bene anche in Europa League, torneo ora diventato ancor più difficile. Ora anche ai gironi si fa fatica”.