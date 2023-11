Dopo la vittoria della Lazio sul Celtic, l'allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha parlato così a Sky Sport.



RISPOSTA - "Mi aspettavo questa risposta, ma quest’anno stiamo facendo bene in Europa e non bene in campionato. Ora mi interessa la prossima in campionato. Se fosse un problema di motivazioni sarebbe un problema, l’atmosfera della Champions sicuramente ci dà energia ma bisogna trovarla anche in campionato. Per un giocatore è più prestigioso fare bene in queste serate, ma è un limite.



SCELTE - “Un po’ di situazioni erano obbligate. Stiamo tenendo in considerazione il fatto che da qui a inizio gennaio giocheremo ogni 3 giorni. Quindi stamattina abbiamo deciso di far giocare Castellanos e portare queste due armi in panchina”



IMMOBILE E ISAKSEN - “Non deve cambiare nulla, bisogna tenere sotto controllo il minutaggio e le sue condizioni fisiche. Preferisco faccia 30 minuti come stasera che farlo arrivare stremato tra due partite. Isaksen? Questo ragazzo, oltre a essere giovane, veniva dal campionato danese. Ha cambiato tutto, qualche mese si deve concedere a tutti, ma si vedeva che c'erano potenzialità e può fare di più rispetto a stasera”