Alla vigilia del match dicontro lo, il tecnico dellaha parlato così in conferenza stampa:"Sono soddisfatto delle prestazioni dei miei giocatori, al di là di quello che si può dire all'esterno. Stiamo giocando bene, dall'inizio stiamo facendo buone prestazioni. Abbiamo fallito una partita per superficialità e presunzione, perché dopo il Feyenoord abbiamo pensato che sarebbe stato facile, ma in Europa non è così. Ora dobbiamo rimediare e il primo aspetto per farlo è quello di presentarsi qui con umiltà"."Romagnoli viene da una stagione complicata, ha avuto tanti problemi fisici e giocato poco. Ha fatto un percorso per tornare in forma e non mi è sembrato in caso nelle settimane scorse di metterlo a rischio lesioni con le tre partite settimanali. Ora ha raggiunto un buon livello e valuterò a tempo debito se impiegarlo o meno domani. Poi penserò a Firenze. Domani potrebbe riposare chi ha giocato per 95 minuti contro lo Spezia. Immobile in questi due giorni non mi pare abbia avuto grossi problemi. Pedro, dopo i problemi fisici di inizio stagione, sta tornando a lavorare con continuità e noi lo aspettiamo perché per noi è importantissimo. Gila sta facendo un percorso di crescita straordinario. Ha doti fisiche e tecniche importanti, ma deve crescere tatticamente. In generale, la linea difensiva sta facendo meglio dell'anno scorso, ma io di difetti ne ho visti ancora parecchi anche nelle scorse partite"."Il mio lavoro qui è ancora all'inizio, anche se siamo un po' più avanti tatticamente dopo l'anno scorso, ma 7-8 sono nuovi. Sulla mentalità abbiamo ricominciato da 0 e stiamo cercando di crescere. Ora la più grande cazzata che potrebbero fare i miei uomini è dare retta alle voci che parlano di scudetto. Purtroppo Roma è specializzata in queste altalene di giudizi, ma noi dobbiamo pensare a domani sera e non dobbiamo andare dietro a certi discorsi. Per ora non siamo ancora competitivi su tutti i fronti. Spero lo diventeremo tra qualche mese".