Maurizioha parlato in conferenza stampa a. Queste le dichiarazioni dell'allenatore della, alla vigilia del match contro il"Non dovremo essere superficiali, affrontiamo i campio d'Italia con indivià di alto livello. In passato ci hanno messo sempre in difficoltà. Hanno perso il derby, quindi saranno anche più motivati del solito. Dentro la nostra testa però bisogna vedere quale opportunità ci offre la partita. troveremo difficoltà, ma dovremo sfruttare le occasioni che ci capiterannno. Loro negli ultimi anni hanno preso giocatori giovani e hanno avuto una crescita straordinaria da un punto di vista tecnico"."Anderson è un giocatore forte che può far bene in qualsiasi ruolo. Non è come Mertens, perché era più offensivo, ma anche Felipe ci può dare tantissimo. A noi in questo momento ci manca un numero di attaccanti di livello per consentirci le rotazioni. Felipe però può attaccare bene l'area, è un giocatore forte e mi sembra che stia trovando continuità in questa stagione".Della Juventus non dobbiamo curarci. La situazione è in evoluzione. Io ieri ho visto due squadre molto forti. Per noi non deve cambiare nulla. Noi dobbiamo dare sempre il 100% e dai giocatori non ho sentito neanche un commento riguardo la Juventus. Se sia giusta o meno la penalizzazione non so dirlo: a scuola il diritto mi annoiava terribilmente"."Le scelte in campo vanno in realzione agli allenamenti. Luis Alberto è il giocatore più in condizione in questo momento. A meno che non lo vedro stanco oggi, ma non penso, proseguiremo su quanto fatto fin qui. Milinkovic ha sofferto il rientro dopo il mondiale, viene da due partite serie, anche se non vistose e spettacolari. ha perso pochi palloni ed è stato utile per la squadra. Se continua così, togliendo frivolezze, appena tornerà al 100% ci darà tanto"."Noi speriamo di essere cresciuti molti. L'anno scorso loro hanno dimostrato di essere più forti, anche nell'ultima partita dove lhanno vinta nell'ultima mezz'ora. Se alla fine hanno vinto il campionato è perché erano i più forti. Vedremo domani quanto saremo migliorati noi. Tutte le partite sono importanti e tutte lasciano segni in negativo o in positivo. Noi dobbiamo guardare avanti. Giocheremo ogni tre giorni ed è inutile farsi influenzare dai risultati singoli più di tanto".Romagnoli è un giocatore di altissimo livello e sono contentissimo di lui. Per me è molto adatto a come intendiamo noi la linea difensiva. Guida i compagni in maniera attenta e sono molto contento del suo rendimento"."Immobile ha dei controlli in settimana poi faremo il punto della situazione. Speriamo che gli esami confermino le sensazioni positive di questi giorni".