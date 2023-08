Guendouzi l'ho visto giocare in Inghilterra. Può portare energia alla squadra e ha grandi qualità fisiche. Quando l'ho visto giocare trasmetteva grande carica mentale e ha caratteristiche che al momento nella nostra rosa non abbiamo. Vedremo se avrà le capacità di trasmettere le stesse qualità anche al resto della squadra. In generale però quasi mai un singolo nome riesce a incidere su un intero spogliatoio. Voi pensate che i grandi nomi possano portare una certa mentalità, ma in realtà questo può farlo anche chi gioca una partita sì e due no. Il livello caratteriale di una squadra non so quanto possa cambiare grazie a un singolo giocatore.

Dopo il ko casalingo contro il Genoa,ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore dellaha risposto anche ad alcune domande sui possibili nuovi arrivi last minute sul mercato e su quanto questi possano aumentare le qualità caratteriali della squadra:

La Lazio oltre a Gunedouzi, che atterrerà domani a Roma per sostenere le visite mediche, firmare il contratto e unirsi ufficialmente ai biancocelesti, sta pensando anche a Bonucci come possibile ulteriore rinforzo. Un nome d'esperienza per la difesa che piace particolarmente a Lotito, convinto di poter aggiungere un po' di carisma in più all'interno della rosa. Le parole del tecnico toscano stasera, non sembrano essere perfettamente allineate a questa idea, anche se una chiusura netta non c'è stata.