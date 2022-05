Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Verona:



"Abbiamo fatto un percorso, cambiato il nostro modo di giocare. Abbiamo avuto difficoltà, con segnali di buona crescita. Ora c'è il rischio di perdere qualche giocatore, e se questo accade sarà nuovamente un anno zero".



MILINKOVIC-SAVIC - "Abbiamo finito ora la stagione, datemi un po' di riposo... Il presidente ha detto anche a me quello che ha detto a voi, sarei contento di ripartire da Sergej".



CRESCITA - "Sono contento di come il gruppo ha avuto la voglia di cambiare il proprio pensiero calcistico. La fragilità difensiva è un problema che dobbiamo cercare di risolvere a tutti i costi"