Un punto nelle ultime tre partite e un rientro amarissimo dalla sosta. La terza stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è il contrario della scorsa, quando i biancocelesti erano arrivati al secondo posto in campionato. Così, dopo la sconfitta di Salerno, comincia a traballare seriamente la panchina del tecnico toscano. La quota del suo addio durante la pausa natalizia è fissata a 2,75 su Sisal e 3,50, mentre a inizio stagione era più alta a 6,50. Saranno decisivi gli impegni del prossimo mese, a partire da quello in Champions League contro il Celtic, fondamentale per la permanenza nella competizione.