Lazio, Sarri ostacola la Juve: deciso il futuro di Felipe Anderson

Felipe Anderson resta alla Lazio. La società biancoceleste ha deciso di non vendere il giocatore, rinunciando a guadagnarci nonostante la deadline del contratto (30 giugno). Lo riporta Il Corriere dello Sport, secondo il quale Maurizio Sarri è intenzionato a riutilizzare il brasiliano anche da falso nove. La Lazio è consapevole che in estate Felipe rischia di salutare a parametro zero. Per tenere in rosa l'ex West Ham, è stata rifiutata l’offerta di un club arabo, quantificata in 15 milioni di euro. Sullo sfondo c'è poi la Juventus, che ha già preso contatti con l'entourage del giocatore in vista della prossima stagione e che può offrirgli uno stipendio più vantaggioso.