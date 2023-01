Domani o dopodomani farà altri controlli, si farà il punto della situazione per un quadro completo. Le sensazioni sono buone in questo momento, speriamo vengano confermate le sensazioni del giocatore. Ma aspettiamo gli esiti degli esami.

Sarri è ottimista sul recupero di Immobile. Lo ha lasciato intendere oggi in conferenza stampa a Formello. Alla domanda sulle condizioni dell'attaccante ha risposto:

Il tecnico della Lazio ha sottolineato che il parco attaccanti a disposizione non gli consente di fare rotazioni davanti, se non arriverà nulla dal mercato. Recuperare il centravanti di Torre Annunziata già per la prossima gara contro la Fiorentina sembra al momenti difficile. A meno di grosse sorprese positive dagli esami medici, sembra ad oggi più probabile che si provi a farlo tornare per la Juventus in Coppa Italia o, al più tardi, per la sfida contro l'Hellas Verona.