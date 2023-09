La Lazio batte il Torino e torna a respirare dopo una partenza molto difficoltosa in campionato. A commento del match, ha parlato Maurizio Sarri ai microfoni di Dazn, dando la sua lettura della vittoria dell'Olimpico. Queste le sue parole:



TORNATI - "Noi non siamo mai andati via. Nelle ultime 4 partite abbiamo fatto 7 punti e abbiamo giocato con Juve e Napoli. Purtroppo stiamo pagando le due aprtite e per rimetterle a posto ci vorrà un po' di tempo."



ULTIMI GIORNI - "Ci sta il ritiro ma lo facciamo quasi sempre. Di solito è facoltativo questa volta era obbligatorio. Abbiamo cercato di analizzare la situazione dal punto divista mentale e tattico. Abbiamo cercato di mettere un po'apposto questo. Ho detto ai ragazzi di preoccuparsi della prestazione e non di pensare ai risultati."



VECINO E IL MERCATO - "Lui ha avuto una richiesta dal Galatasaray ma quando il mercato era già chiuso. Lui mi chiamò e mi disse che aveva questa richiesta ma gli dissi che non c'era nessuna possibilità."



ROVELLA VERTICE BASSO - "E' uno che vuole sempre la palla, ha una buona gestione della palla. Ma va inserito nei contesti. Con Kamada e Luis Alberto diventa difficile sostenere questo terzetto. Proveremo e vedremo se ce la facciamo."



CASTELLANOS INSIEME A IMMOBILE - "Due punte non le ho mai fatte giocare, poi è chiaro che se c'è necessità lo faccio. L'ho già fatto anche quest'anno."