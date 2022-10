Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina: "Sarà una gara difficile contro una squadra di livello e che in casa esprime un calcio di qualità e di alta intensità. Credo che la Fiorentina sia destinata a risalire la classifica abbastanza velocemente. Mi aspetto una conferma su tutto ciò che si è fatto di buono, ma anche alcuni progressi: è chiaro che non dovremo fare le stesse cose dell'ultima partita in Europa. In mattinata c'è stato un piccolo problema con Cataldi: il ragazzo non è in condizione di giocare novanta minuti".