Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla a Dazn prima della partita con il Venezia: "Pedro e Felipe Anderson? Si alterneranno nelle posizioni nel corso dell'ultima partita e mi aspetto che possano ripetere la stessa prestazione dell'ultima gara".



SUI GOL - "Partita pericolosa, sia per loro che per noi sulle palle perse. Anche il Venezia riparte dritto per dritto in verticale, per cui la pericolosità è reciproca".



UN BEL NATALE - "La sensazione che si possa ripetere una buona prestazione, cosa che non ci è successa troppo spesso".