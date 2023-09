Ritrovare serenità e risalire la china sono le priorità in casa Lazio. I prossimi impegni, a partire da domani col Torino, richiedono però una gestione oculata delle energie. Per questo Sarri sta ragionando su alcune possibili rotazioni anche tra i big della rosa, che fin qui non hanno mai riposato. Quest'anno il tecnico ha a disposizione almeno un sostituto per ogni ruolo e, al netto delle iniziali difficoltà di inserimento dei nuovi, intende sfruttare a pieno le risorse a disposizione. Ecco quindi che contro i Granata all'Olimpico potrebbe toccare a Romagnoli e Zaccagni partire dalla panchina.



Entrambi non sono in un periodo di forma particolarmente brillante (come gran parte della squadra per altro). In particolare l'esterno d'attacco già nel secondo tempo della gara col Monza accusava tanta fatica al livello muscolare. Era stato Felipe Anderson a far posto a Isaksen contro i brianzoli. Domani potrebbe toccare a lui, con Pedro pronto a subentrare. Al posto del centrale difensivo invece dovrebbe rientrare Casale, invertendosi di posizione con Patric, rispetto a sabato sera. Quest'anno i due non hanno ancora mai giocato insieme. L'idea del mister però è quella di avere la coppia titolare Romagnoli-Casale pronta per i tre big match successivi contro Milan, Celtic e Atalanta. Il centrale ex Hellas ha riposato con l'Atletico e col Monza. Ora può sembra essere arrivato il turno del collega di reparto.