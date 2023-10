Sarri studia le mosse anti-Atalanta e pensa a una possibile sorpresa a centrocampo. Il tecnico della Lazio nel finale di partia contro il Celtic ha messo in campo il tandem Kamada-Guendouzi a centrocampo, col francese entranto a metà ripresa al posto di Luis Alberto. Al di là dei sofferti minuti finali, con il pressing dei biancoverdi che aveva schiacciato i biancocelesti nella propria metà campo, l'allenatore toscano è sembrato soddisfatto di come i due nuovi acquisti si siano mossi insieme in mediana. Nelle prove generali a Formello per la partita generali ha avuto modo di rivederli da vicino e non è quindi escluso che domani contro la Dea la coppia non possa essere riproposta, a partita in corso o anche dall'inizio.



Questa seconda ipotesi però significherebbe concedere un turno di riposo a Luis Alberto: sarebbe la prima volta da inizio stagione. Altrimenti lo spagnolo dovrebbe scalare in cabina di regia (ruolo ricoperto solo in rare occasioni in carriera) per lasciare spazio alle altre due mezzali. Ipotesi che però al momento non sembra presa in considerazione da Sarri. Al contrario il tecnico della Lazio, stando alle ultime indicazioni arrivate dal campo, starebbe pensando anche a una conferma di Rovella dal 1'. Per l'ex Juve si tratterebbe della terza titolarità di fila in Serie A.