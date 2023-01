Sarri potrebbe rivoluzionare il centrocampo della Lazio contro l'Empoli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi, il tecnico biancoceleste starebbe pensando di lasciar fuori Milinkovic per far giocare Luis Alberto dall'inizio domenica. L'allenatore toscano è rimasto deluso dalla prestazione del Sergente a Lecce, mentre lo spagnolo nell'ultimo mese di allenamenti ha dato segnali positivi dal punto di vista dell'attitudine e dell'impegno.



Questa mossa comporterebbe un cambio di assetto per tutto il reparto, con Vecino spostato dall'altro lato. In alternativa ci sarebbe la conferma di Basic, ma anche la prestazione del croato al Via del Mare mercoledì scorso non è stata convincente. Cataldi invece resterà il perno centrale. Le ultime indicazioni arriveranno comunque oggi dalla rifinitura a Formello. La probabile formazione per il momento vede poi la conferma di Provedel tra i pali e della stessa linea di difesa a 4 vista tre giorni fa.- Davanti ci sarà il ritorno di Felipe Anderson nel tridente dall'inizio insieme a Immobile e Zaccagni.