Al termine diha commentato, ai microfoni di Sky, la gara di oggi. “Sono soddisfatto di larghi tratti della gara, ma ce ne sonoAbbiamo trovato il pari solo nel recupero, è un peccato. Per il risultato pieno bastava segnare pochi minuti prima. Ci sta capitando un momento difficile come è successo a tante squadre, peccato stia arrivando ora. Ma ho visto segnali di risveglio".i segnali che ho visto stasera sono fortemente incoraggianti. Potrebbero essere un’arma importante per le ultime partite. In questo momento andiamo a giocarcela punto a punto, chiaramentese vogliamo avere possibilità. A livello di scaltrezza nella gestione di certi momenti della gara siamo sempre stati così. Pensavamo che ora l’importanza delle partite ci facesse andare oltre, invece riscontriamo ancora questo difetto.. È un aspetto che ci fa lasciare punti per strada.Il gol per errore di Luis? In quel momento ero arrabbiato in maniera generale. Un minuto prima mi sono girato in panchina e ho detto a Martusciello che stavamo per prendere gol. Lo avremmo comunque preso un minuto dopo"."Stasera ho fatto passare il messaggio cheMa anche che alla fine. La positività deve rimanere intatta. Un momento difficile è capitato a tutti. Non ci deve scalfire. Gli infortunati? A centrocampo stiamo bene, le caratteristiche però ci rendono difficile farli giocare insieme. Questo centrocampo o h il controllo per 95’ o può avere problematiche enormi. Cose che rimangono anche facendoli giocare insieme tre anni: Marcos tra tre anni non diventa 1,88 m. Vediamo se qualcuno è recuperabile nei prossimi giorni”.