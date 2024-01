Lazio, Sarri pesca in Primavera: ecco chi sarà convocato in prima squadra

In attesa dei rinforzi dal mercato, Sarri pesca dalla Lazio Primavera per sopperire alle assenze. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, per Lazio-Napoli verranno convocati Sana’ Fernandes e Fabio Ruggeri. Il primo, esterno offensivo, classe 2006, già in diverse occasioni è stato aggregato alla prima squadra ed era presente pure a Riyad per la semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter. Il secondo invece, due anni più grande, è un difensore ed è il capitano della squadra allenata da Sanderra.



Viste le squalifiche di Zaccagni e Immobile e il ko di Patric, entrambi andranno in panchina. La società biancoceleste da un paio di anni ha iniziato un percorso di profondo rinnovamento del proprio settore giovanile, dopo anni poco brillanti. E ora iniziano ad emergere i primi frutti. La Primavera al momento è 5ain campionato a soli tre punti dal podio e il percorso di crescita di diversi elementi di spicco della rosa potrebbe farli diventare risorse interessanti per il club. Questa almeno la speranza a medio-lungo termine della dirigenza laziale.