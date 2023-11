L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo la vittoria per 1-0 contro il Feyenoord in Champions League: "Siamo riusciti a restare concentrati per tutta la partita, anche soffrendo tutti insieme nei momenti di difficoltà. Loro hanno una grande qualità di palleggio e sono una macchina da gol, siamo riusciti a non farli segnare pur lasciandogli il possesso palla. Nel finale potevamo chiudere la gara prima raddoppiando in una delle ripartenze che ci hanno concesso".



VERSO IL DERBY - "Speriamo non dover pagare il caro prezzo degli acciaccati. Zaccagni e Luis Alberto? Non so come stiano, però c'è un po' di preoccupazione".