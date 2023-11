Adam Marusic ci sarà alla ripresa per Salernitana - Lazio. Il terzino biancoceleste ha recuperato dal problema alla caviglia e sarà a disposizione sabato pomeriggio all'Arechi. Ma non è l'unica notizia positiva che arriva da Formello. Anche Mattia Zaccagni sta proseguendo a grandi falcate verso il rientro. La sua presenza subito dopo la sosta non è così scontata come per il compagno di squadra (andrà al massimo in panchina), ma per la sfida di Champions martedì 28 contro il Celtic può farcela a recuperare dalla distorsione rimediata nella gara di ritorno col Feyenoord. Ha svolto delle visite di controllo in Padeia nei giorni scorsi, che hanno dato esito positivo, per questo in settimana tornerà ad allenarsi in gruppo. Sarri può quindi sorridere in vista dei prossimi impegni. L'unico in dubbio rimane Vecino, che deve smaltire il problema muscolare al gluteo accusato durante il derby prima della pausa nazionali. Il suo ritorno è previsto per Lazio - Cagliari.