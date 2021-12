La Lazio è già qualificata al prossimo turno di Europa League, ma con una vittoria contro il Galatasaray chiuderebbe il suo girone al primo posto. Lo sa bene Maurizio Sarri, che alla vigilia della gara ha parlato così in conferenza stampa: "E' una partita molto importante, perché se dovessimo andare direttamente agli ottavi avremmo due settimane libere per allenarci e non da agosto non è mai successo".



LA COMPETIZIONE - "Se riusciremo ad arrivare in fondo? Dipenderà da molti fattori, tra i quali anche la fortuna che serve soprattutto nel sorteggio. Questa Europa League è un torneo di livello superiore rispetto alle scorse stagioni".



ZACCAGNI - "Ha avuto due infortuni, ma da 20 giorni si sta allenando con continuità e speriamo che sia finita la sfortuna. E' un giocatore con grandi qualità e gamba, mi aspetto che faccia sempre il vero Zaccagni".



IMMOBILE - "L'infortunio non è grave, se potrà giocare scenderà in campo già domani. Programmazione? Col presidente parlo due volte a settimana, ci sono possibilità di fare bene e di programmare le mosse per il futuro. Con più ordine in campo è aumentata anche la qualità, ora dobbiamo trovare la continuità".