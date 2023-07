Maurizio Sarri si è rassegnato: non avrà gli acquisti richiesti prima del ritiro di Auronzo. Lo scrive questa mattina Repubblica, nella cronaca di Roma, sottolineando però che il tecnico della Lazio è comunque sereno e fiducioso nell'operato della dirigenza. Gli è stato garantito che si farà di tutto per accontentarlo, ma serve tempo e pazienza per arrivare agli obiettivi fissati (Berardi, Marcos Leonardo e Torreira i principali). Meglio aspettare qualche giorno in più per avere giocatori di livello, piuttosto che accontentarsi delle occasioni low cost.