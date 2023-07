Tra le questioni da risolvere in casa Lazio c'è anche quella del terzino sinistro. Luca Pellegrini non è stato riscattato ma la società è al lavoro per trovare una soluzione con la Juventus. Come scrive Repubblica oggi Sarri ha parlato al telefono con il ragazzo nei giorni scorsi, rassicurandolo sulla sua volontà di puntare su di lui per il prossimo anno.



Più passa il tempo infatti, più il calciatore teme che la situazione possa complicarsi. L'ex primavera della Roma, classe 1999, vorrebbe una sistemazione defintivia e non un nuovo prestito. I biancocelesti sono al lavoro per trovare la formula giusta, ma non è facile convincere la dirigenza juventina.