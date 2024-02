Lazio, Sarri recupera un uomo per la sfida contro il Torino

Arriva una buona notizia dall'infermeria per Maurizio Sarri. Matias Vecino recupera per la sfida di giovedì sera della Lazio a Torino. Il centrocampista uruguayano si era fermato pochi minuti prima della gara di Champions contro il Bayern, mercoledì scorso. Un affaticamento muscolare, che ha spinto Sarri e lo staff alla massima cautela, schierando al suo posto Cataldi sia in Europa, sia in campionato domenica scorsa col Bologna.



Giovedì però l'ex Inter sarà almeno in panchina per il recupero infrasettimanale della partita contro i Granata, rinviata a gennaio, quando la Lazio era impegnata in Supercoppa. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, e domani, per la rifinitura, a Formello Sarri valuterà le condizioni del calciatore e valuterà se schierarlo o meno dall'inizio. Cataldi resta comunque pronto eventualmente per giocare la terza partita di fila, considerando che Rovella sarà ancora indisponibile fino alla prossima settimana. In questi giorni lo staff sanitario proverà a spingere per il recupero del classe 2001, per farlo tornare a disposizione per Fiorentina – Lazio. L’ex Juve, Monza e Genoa è alle prese con un riacutizzarsi della pubalgia che ciclicamente lo ha condizionato sin dall’inizio della sua carriera. Anche per questo, il timore di una ricaduta e un peggioramento delle condizioni hanno rallentato i tempi per il suo recupero.