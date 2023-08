Problemi fisici per Marcos Antonio. Difficilmente il centrocampista brasiliano della Lazio sarà a disposizione per la prima di campionato a Lecce. Come riporta il Messaggero, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore pochi giorni fa (nella stessa mattinata di Isaksen, ndr) hano evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra. Un recupero lampo è quasi impossibile. Se non ci saranno accelerazioni improvvise sul mercato è quindi probabile che Sarri si ritroverà a dover affrontare la trasferta in Salento, che aprirà la stagione biancoceleste, con un solo regista a disposizione: Danilo Cataldi.