Maurizio Sarri rischia una squalifica più lunga di una sola giornata dopo il rosso rimediato in Lazio - Atalanta. Oggi dovrebbe arrivare il verdetto del giudice sportivo. Tutto dipenderà da cosa ha riportato l'arbitro Orsato sul referto di gara. Lo stop di un turno, se si tratta di un espulsione per proteste, è sicuro. Qualora invece il fischietto veneto avesse rilevato gravi ingiurie nei suoi confronti allora la sentenza potrebbe essere anche più pesante.



Sarri dal canto suo giura di non aver insultato in alcun modo il direttore di gara. Il tecnico biancoceleste è convinto che questi abbia capito male le parole volate in quel frangente. Lo ha ribadito anche nella conferenza stampa post partita. "Se mi si contesta la protesta fuori dall'area tecnica non posso dire nulla, ma se l'arbitro pensa di essere stato insultato allora no. Io non gli ho detto nulla di offensivo". Non resta che attendere le decisioni del giudice.