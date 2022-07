Buone notizie dalla Germania per la Lazio. Pedro è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo gli acciacchi accusati sul finire del ritiro di Auronzo, che l'hanno tenuto lontano dal campo negli ultimi giorni, l'ala spagnola questa mattina ha ricominciato a lavorare con i compagni agli ordini di Sarri. Seduta completa e prove tattiche per l'ex Barça, che ieri ha compiuto 35 anni. Domani potrebbe già essere nuovamente disposizione per l'amichevole contro il Qatar.