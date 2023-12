Sarri può sorridere in vista della trasferta a Empoli. Alessio Romagnoli è tornato a disposizione del tecnico della Lazio e si candida per una maglia da titolare al Castellani venerdì sera.



Il difensore centrale è fermo da un mese per un probelma muscolare accusato durante l'ultima sosta per le Nazionali. Ha saltato le ultime quattro partite di campionato, le due in Champions contro Celtic e Ateltico Madrid, e l'ottavo di finale di Coppa Italia. Mario Gila lo ha sostituito sul centrosinistra della linea a 4 biancoceleste, ma ora l'ex milan è pronto a riprendersi il posto.