Maurizio Sarri è tornato a parlare. L'allenatore della Lazio si è concesso a Sportitalia per una lunga intervista in cui ha commentato anche il calendario della prossima Serie A. Ecco le sue parole.



IL COMMENTO - "Menomale che siamo arrivati secondi. Se fossimo arrivati ottavi ci facevano giocare in deroga a Madrid contro il Real. Il calendario è pesantissimo per quanto ci riguarda, ancora ho dato un’occhiata solo superficiale. Pesante perché nelle prime sette/otto partite affrontiamo quattro grandi squadre". Nelle prime otto giornate della prossima stagione la Lazio affronterà Lecce, Genoa, Napoli, Juve, Monza, Torino, Milan e Atalanta.