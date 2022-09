La Lazio passa 4-0 a Cremona, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri commenta a Dazn al termine della gara: "Sono soddisfatto, ma come ho detto prima della partita non vorrei fosse una reazione. Vorrei fosse l'inizio di un periodo in cui abbiamo capito perché ci succedono certe cose. Chiaro che giocando ogni tre giorni qualche partita puoi perderla o arrivare più scarico, ma a noi non succede questo. Succede di non giocare. Spero che questa sia la partita della consapevolezza, non della reazione".



ASSE MILINKOVIC-IMMOBILE - "Ciro in questo senso è impressionante. Oggi ha una media realizzativa più bassa del solito: se gli arrivano cinque palle gol di solito quattro gol li fa. In area è fenomenale. Milinkovic è un grande giocatore e un grande talento che non si è ancora espresso ai suoi livelli. Può crescere in concretezza, a volte perde palla in modo banale e uno con le sue qualità non lo dovrebbe fare".



MEGLIO LA SOSTA O GIOCARE - "Con il ritmo a cui abbiamo giocato negli ultimi tempi è dura andare avanti. Ma le soste non mi piacciono molto".