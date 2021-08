ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l'Empoli: "Io pretenderei di arrivare vicino alla perfezione. Ora siamo in piena costruzione, abbiamo trovato un’Empoli difficile da affrontare e avevo molto timore dei primi 20 minuti andando in difficoltà nel finale e giocando bene per 65 minuti. Nelle prime due azioni ci siamo accorciati con il vertice basso ed è estremamente pericoloso; infatti ci hanno infilato. Questa è una squadra che dal punto di vista offensivo ha delle qualità, le difficoltà erano prevedibili""Uscire da queste partite è importante. E’ chiaro che se vogliamo continuare a fare risultato dobbiamo fare qualcosa in più""Io devo tantissimo al presidente così come al direttore sportivo di allora e ai giocatori. Spero che l’Empoli faccia un grande campionato e so che le persone che ci lavorano hanno grande competenza"."Penso che essere un quinto è limitativo perché non si può andare in tutte le squadre. Se impara a fare il quarto, poi il quinto lo fa con facilità. Ci sta mettendo grande impegno, si sta applicando, difensivamente sta migliorando e può fare ancora meglio"."Dal punto di vista tecnico ci sono poche similitudini, ma da quello morale molte. Sono ragazzi che seguono l’allenatore in maniera straordinaria ed è la stessa cosa che ho trovato a Napoli. Poi quel Napoli era più vicino alle mie idee, questa è una squadra che viene da un modulo completamente diverso e il percorso potrebbe essere più lungo".