La Lazio si prepara a sfidare il Cagliari a partire dalle 18. A pochi minuti dal match, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn: "La nostra storia in questa stagione ci dice che siamo più affidabili in Europa che in Italia. Oggi bisogna fare grande attenzione e rimettere il focus in campionato e ritrovare le motivazioni giuste”.